Мостовой отреагировал на дубль экс-игрока «Спартака» за «Спортинг»

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что бывший защитник московского клуба Рикарду Мангаш отметился двумя забитыми мячами в матче 2-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Арокой». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). Встреча завершилась победой «Спортинга» со счётом 6:0.

