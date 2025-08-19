Защитник ЦСКА рассказал о целях клуба на сезон

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о целях "армейцев" на текущий сезон.

— Ты сказал, что 4-5 команды будут бороться за чемпионство в РПЛ. ЦСКА в этом сезоне входит в число этих клубов?

— Да, конечно. ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне, - приводит слова Мойзеса "СЭ".

После 5 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 5 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини одержала выездную победу над столичным "Динамо" со счетом 3:1. В 6 туре ЦСКА примет на своем поле тольяттинский "Акрон".

По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны. На старте сезона ЦСКА одержал победу в Суперкубке России.