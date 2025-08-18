Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову считает, что железнодорожникам может не хватить сил на борьбу за победу в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» лидирует в чемпионате России, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых матчей.

«Им может не хватить запаса сил для чемпионства. Пока конкуренты теряют очки, надо пользоваться шансом. Если бы «Локомотив» выиграл у «Балтики», я бы назвал их претендентом на чемпионство. Такие матчи клуб-чемпион должен забирать», — приводит слова Идову Metaratings.

В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Ростовом» на домашней арене.