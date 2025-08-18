Семин: у руководства «Динамо» есть претензии к Карпину

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность, что у руководства столичного «Динамо» есть вопросы к главному тренеру клуба Валерию Карпину. Его слова приводит РИА Новости.

«Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, — и в «Спартаке», и в «Зените». К одним вопросов больше, к другим меньше. Поэтому и к Карпину есть претензии», — заявил Семин.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на своем поле проиграл столичному ЦСКА со счетом 1:3. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Карпин возглавил столичный клуб в летом 2025 года.