Полузащитник «Торпедо» объяснил неудачный старт команды в Лиге Pari

Полузащитник «Торпедо» Кирилл Данилин высказался о неудачном старте своей команды в новом сезоне Лиги Pari (Первой лиге).

© ФК «Торпедо»

«Такое бывает. Роль удачи, фарта тоже есть, но её надо заслужить», — заявил Данилин «Чемпионату»

Автозаводцы после 5 матчей набрали 4 очка и находятся на 14-м месте в турнирной таблице.

Из-за неудовлетворительных результатов команды, после 4-го тура клуб покинул главный тренер Олег Кононов. Под его руководством автозаводцы в сезоне 2024/25 заняли 2 место в турнирной таблице Первой Лиги.

После отставки Кононова появилась информация, что клуб возглавил Олег Василенко, но позже сам специалист опроверг эти сообщения. В последнем матче чемпионата с «Уралом» (1:0) обязанности главного тренера исполнял Павел Кирильчик.

В следующем матче столичный клуб совершит выезд в Волгоград к местному «Ротору», матч пройдет в понедельник, 25 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.