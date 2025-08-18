Силкин: не удивлен, что у Карпина не получается в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ прокомментировал неудачный старт бело-голубых в нынешнем сезоне.

После пяти туров команда Валерия Карпина набрала 5 очков и занимает 12-е место в РПЛ.

– Я не удивлен, что у Карпина пока не получается в «Динамо». Просто процесс адаптации команды к тренеру затянулся. Тут ситуация такая, что игроки не могут понять, чего от них хотят, – отметил Силкин.

– Как вы считаете, будет ли терпеливо руководство «Динамо» к работе Карпина?

– А вот это мы посмотрим. Если Карпин – честолюбивый человек, он должен и поошибаться, исправить ситуацию. Всегда нужно давать шанс, время.

– Связываете ли вы проблемы «Динамо» с отсутствием Тюкавина?

– Он бы пригодился, конечно, бело-голубым, но не нужно его ждать, как героя-спасителя. Понимаете, до травмы он был одним игроком, а после – совершенно другим. Никто не знает, в какой форме Костя вернется.

В 6-ом туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с нижегородским «Пари НН». Матч состоится 23 августа на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени.