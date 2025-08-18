Экс-нападающий «Осасуны» вспомнил конфликт с Роналду

Экс-форвард «Осасуны» Вальтер Пандиани вспомнил конфликт с Криштиану Роналду.

Между игроками произошла стычка во время матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» в январе 2011 года. Команда из Памплоны победила со счетом 1:0.

– На стадионе «Эль-Садар» у вас произошел конфликт с Криштиану Роналду…

– Публика там очень агрессивная, они свистели и оскорбляли его с того момента, как он вышел на разминку. Это вывело его из себя, и он отрабатывал штрафные удары, целясь мячом в людей.Поэтому он так агрессивно начал игру.

После фола против «Реала» Криштиану толкнул моего товарища по команде Камуньяса, и я бросился его защищать. Я толкнул его [Роналду], а он спросил, кто я такой и сколько зарабатываю.

– На этом все не закончилось…

– Нет. Конфликт с ним и Серхио Рамосом продолжился в подтрибунном помещении. Я был очень зол, они тоже. Мне очень не понравилось его поведение. Он был высокомерен. Он был великолепен как бомбардир, но поведение оставляло желать лучшего.

Затем вышел Моуринью и сказал, что мне нужна бесплатная реклама после 11 лет игры в Ла Лиге. Это было очень неприятно, – сказал Пандиани.