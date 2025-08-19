Защитник «Балтики» сравнил игру команды с футболом «Интера»

Футболисты «Балтики» получают удовольствие от игры, когда сильные соперники ничего не могут противопоставить, заявил «Матч ТВ» защитник калининградской команды Мингиян Бевеев.

«Балтика» в домашнем матче пятого тура МИР РПЛ сыграла вничью с «Локомотивом» — 1:1. Калининградская команда с 9 очками занимает пятое место в таблице.

— «Балтика» на старте сезона выглядит достойно. Как так вышло?

— Главный тренер (Андрей Талалаев) заставляет нас двигаться вместе с ним вперед, каждый день выкладываемся на максимум, понимаем, что в игре будет легче, когда ты подготовлен и знаешь требования. У нас запредельная самоотдача, нужно только чуть качественнее действовать в исполнении.

— Получаете удовольствие от своей игры?

— Конечно. Когда ты играешь с хорошими командами, а они ничего не могут противопоставить, пытаются и не могут вскрыть, это тоже футбол. Каждая команда играет в свой футбол, миланский «Интер» с такой игрой до финала Лиги чемпионов дошел. Хотелось бы при этом еще выигрывать в каждом матче.

— Вы выдержали предсезонную подготовку?

— Раз живой, значит все нормально (смеется), — сказал Бевеев «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России «Балтика» 24 августа в гостях сыграет с «Сочи».

В следующем туре чемпионата России «Балтика» 24 августа в гостях сыграет с «Сочи».