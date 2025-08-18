Тренер вратарей «Ноттингема» ударился головой о скамейку запасных, празднуя гол

Тренер «Ноттингем Форест» получил травму, празднуя гол в матче с «Брентфордом».

В матче 1-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» одержал домашнюю победу со счетом 3:1.

После того, как форвард хозяев Крис Вуд открыл счет на 5-й минуте матча, тренер вратарей «Ноттингема» Руй Барбоза во время празднования ударился о скамейку запасных. Медицинская бригада команды оказала Барбозе помощь.