Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении тренером «Торпедо»

Известный отечественный специалист Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо». Ранее о потенциальном сотрудничестве автозаводцев с опытным тренером сообщал телеграм-канал «Мяч RU».

