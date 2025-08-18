Испанский новичок «СКА-Хабаровск» рассказал о тренировках с Месси

Испанский новичок «СКА-Хабаровск» Жорди Тур, являющийся воспитанником «Барселоны», рассказал о тренировках с аргентинским нападающим Лионелем Месси, ныне выступающим в «Интер Майами».

© Чемпионат.com

— Ты видел Месси?

— Да, я тренировался с ним. Это мечта любого ребёнка! Мне было 18-19 лет. Я помню, как пожал ему руку и не хотел потом мыть. Он был моим кумиром.

— Что думаешь о его карьере?

— Можно только позавидовать. Он лучший в истории футбола. Вероятно, ещё долго будет лучшим из лучших, — сказал Тур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.