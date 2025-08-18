В Госдуме призвали РФС оценить поведение вратаря Лунева из-за табака

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) должен дать оценку действиям голкипера «Динамо» Андрея Лунева, который использовал жевательный табак на трибуне. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.ру

«Если употребление жевательного табака разрешено, то это выглядит как неэтичное поведение Лунева во время матча. Надо не забывать, что на трибунах (рядом) находились и зрители, и дети. Я считаю, что оценку правомочности и этичности данного поведения должны дать и сам клуб, и РФС», — сказал Свищев.

Лунев пропускал матч с ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за повреждения, однако наблюдал за игрой с трибун. Момент с табаком попал в трансляцию.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.