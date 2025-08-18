В «Динамо» сделали заявление по Карпину на фоне проблем команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об адаптации главного тренера клуба Валерия Карпина и заявил о том, что в команде его поддерживают. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

© ФК «Динамо»

«Я думаю, что это не его адаптация, а скорее адаптация команды к главному тренеру и его требованиям. Мы Валерия Георгиевича поддерживаем и работаем над улучшением результатов», — отметил он.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на своем поле проиграл столичному ЦСКА со счетом 1:3. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Карпин возглавил столичный клуб в летом 2025 года.