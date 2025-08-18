Нападающий «Наполи» может пропустить несколько месяцев

Форвард итальянского «Наполи» Ромелу Лукаку рискует пропустить несколько месяцев из‑за травмы, полученной в товарищеском матче против греческого «Олимпиакоса».

Как сообщает пресс‑служба «Наполи», у бельгийца «серьезное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги». Лукаку приступил к реабилитации и в ближайшее время пройдет консультацию хирурга. По информации СМИ, 32‑летний футболист может выбыть из строя до ноября.

Лукаку в прошлом сезоне забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач в 38 матчах за неаполитанскую команду во всех турнирах.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 23 августа. Действующий чемпион «Наполи» в первом туре сыграет на выезде с «Сассуоло».

