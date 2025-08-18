Гендир «Акрона» оценил Дзюбу

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился мнением об игре 36-летнего форварда тольяттинской команды Артема Дзюбы.

‎«Артем приносит очень много пользы «Акрону», он – ключевой игрок. Артем силен не только по спортивным признакам, но и по человеческим качествам», — приводит слова Клюшева ODDS.ru.

‎В текущем сезоне Дзюба провел 5 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с «Акроном» действует до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро. Он перешел в клуб осенью прошлого года.

‎«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков после пяти туров.

‎24 августа тольяттинцы сыграют против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.