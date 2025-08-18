В ЦСКА сообщили о высокой вероятности ухода нападающего из клуба

Нападающий ЦСКА Секу Койта с высокой долей вероятности покинет клуб, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям «красно‑синих» Кирилл Брейдо.

Ранее СМИ сообщали, что футболист близок к переходу в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с правом выкупа. В воскресенье ЦСКА победил московское «Динамо» в матче пятого тура МИР РПЛ — 3:1, Койта не участвовал в матче.

— Связано ли отсутствие Койта в игре с «Динамо» со скорым уходом игрока?

— (Руководитель медицинского департамента ЦСКА) Эдуард Николаевич Безуглов сказал перед игрой, что у Секу мышечный дискомфорт. Однако к нему есть как серьезный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая, — сказал Брейдо «Матч ТВ».

ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре армейцы на своем поле сыграют с «Акроном» 24 августа.

