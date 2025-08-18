Главный тренер «Мадрида» отреагировал на слова Мастантуоно про Месси

Алонсо о словах Мастантуоно про Месси: «Как мы в «Реале» можем говорить ему, кто его любимый игрок? Он аргентинец, так что я не удивлен»
Хабюи Алоносо отреагировал на слова Франко Мастантуоно про Лионеля Месси.
Атакующий полузащитник, перешедший в «Реал» этим летом, назвал Месси лучшим игроком мира:
«Я аргентинец, и для меня он лучший».
«Я понимаю, почему его любимый игрок – Месси, он аргентинец, и я не удивлен. Как мы можем говорить ему, кто его любимый игрок? Когда я впервые поговорил с Франко, был удивлен его характером. Ему было всего 17 лет, и он выглядел очень уверенным в себе. Он не побоялся сделать шаг и перейти в «Реал Мадрид». Видна его зрелость, его стремление, его качества. Он очень быстро впишется в команду. Уже завтра он может получить игровое время. Он привнесет качество, энергию в нашу игру, он работает на оборону и обладает хорошей скоростью. У него есть эта аргентинская стойкость и великолепная левая нога для стандартных положений и завершающих передач. Он на очень хорошем уровне», – сказал главный тренер «Мадрида» Алонсо.
19 августа «Реал» примет «Осасуну» в рамках 1-го тура Ла Лиги.
