Личка прокомментировал неудачный старт «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ прокомментировал неудачный старт бело-голубых в нынешнем сезоне.

После 5 туров команда Валерия Карпина набрала 5 очков и занимает 12-е место.

– Честно скажу, не слежу за играми «Динамо». Я сконцентрирован сейчас на своей работе (в турецком «Карагюмрюке» – «Спорт День за Днем»), видел только результаты. Да, можно сказать, что они не совсем хорошие. В футболе так бывает, что приходит плохое время. Но я верю, что команда сможет выправить эту ситуацию. Я желаю «Динамо» и его игрокам, чтобы они поднялись в турнирной таблице, показывали красивый футбол и радовали болельщиков.

Я знаю всех этих игроков, работал с ними два года. Я не обиделся ни на кого в «Динамо», поэтому хочу, чтобы хорошие моменты наступили для бело-голубых в ближайшее время, – заявил Личка.

– Связываете ли вы проблемы «Динамо» с отсутствием Тюкавина?

– Нет, я не думаю, что «звезда» появилась из-за отсутствия Тюки, потому что мы играли все шесть месяцев без него. Я выпускал Карраскаля на позиции «девятки», и у нас все получалось очень хорошо. Конечно, Тюкавин – очень важный игрок для «Динамо», но все же, надеюсь, вы понимаете, что это всего лишь один игрок, а команда состоит из 11-ти человек. Надеюсь, Костя восстановится пораньше и уже будет готов тренироваться с командой на всех тренировках. Это будет очень хорошо для «Динамо».

– Вы готовы вернуться в «Динамо», если поступит предложение?

– Теперь у меня контракт здесь, в Карагюмрюке. Для меня это нелегко, потому что уровень игроков немного отличается, но мы сделаем все возможное с моей командой тренеров и попытаемся улучшить класс футболистов и команды. У нас много работы, и я не думаю сейчас о «Динамо».

В 6-ом туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с нижегородским «Пари НН». Матч состоится 23 августа на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени.