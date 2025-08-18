ЦСКА близок к подписанию аргентинского полузащитника

ЦСКА в ближайшее время может подписать атакующего полузащитника.

По информации источника, ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Фиорентины" Лукаса Бельтрана - сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Аргентинец согласовал условия личного контракта и "армейцы" ожидают, когда футболист примет финальное решение.

В прошлом сезоне Лукас Бельтран провел за итальянскую "Фиорентину" во всех турнирах 47 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 18 миллионов евро.

Ранее футболист выступал за "Ривер Плейт" и "Колон". На счету Лукаса Бельтрана 5 матчей в составе национальной команды Аргентины. Дебют полузащитника состоялся в июле 2024 года. Бельтран является чемпионом Аргентины и обладателем Суперкубка Аргентины.