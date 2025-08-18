Президент «Сьона» рассказал, чем гордится

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал попадание полузащитника Антона Миранчука в расширенный список сборной России.

© Спорт день за днем

«Никаких сложностей с возможным отъездом Антона Миранчука в сборную в сентябре не возникнет. Это предмет гордости», - заявил Константин «Матч ТВ».

Миранчук переехал в швейцарский «Сьон» 9 сентября 2024 года. Контракт российского футболиста с европейским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

За все время он сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых оформил статистику 2+3 по системе гол+пас.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,50 млн. евро.

В сентябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. 4 сентября команда сыграет против Иордании в Москве на стадионе «Лукойл Арена». 7-го сентября россияне встретятся с Катаром. Игра состоится в Катаре на стадионе «Аль-Садд».