Агент Бердышев высказался о вызове Лукина в сборную

Спортивный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, прокомментировал попадание футболиста в расширенный состав сборной России.

«Наверное, Валерий Георгиевич обратил внимание на прогресс Матвея, на его качественную игру в этом сезоне, что футболист возмужал. Матвей всегда хотел оказаться в сборной, на сегодняшний день для него это будет большим достижением. Он с нетерпением ждет вызов в национальную команду», - заявил Бердышев «Матч ТВ».

В сентябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. 4 сентября команда сыграет против Иордании в Москве на стадионе «Лукойл Арена». 7-го сентября россияне встретятся с Катаром. Игра состоится в Катаре на стадионе «Аль-Садд».

В минувшем сезоне 21-летний защитник провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча. В нынешнем сезоне у него 6 матчей, но нет результативных действий.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,20 млн. евро.