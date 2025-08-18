Стало известно, планирует ли «Сочи» увольнять главного тренера

Роберт Морено продолжит свою работу.

По данным источника, Роберт Морено пока не будет уволен с поста главного тренера "Сочи", несмотря на плохой старт в сезоне. Сообщается, что руководство клуба рассчитывает, что до перерыва на матчи сборных в игре команды наметится заметный прогресс.

В 5 сыгранных турах Российской Премьер-Лиги сочинцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. С 1 набранным очком "барсы" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда Морено забила лишь 3 мяча и 15 голов пропустила. В Кубке России "Сочи" провел две игры, в которых также не одержал побед (ничья и поражение).