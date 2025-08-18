Семин высказался о матче между «Динамо» и ЦСКА

Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин высказался по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и ЦСКА (1:3). Встреча прошла накануне, 17 августа, на стадионе «ВТБ Арена».

© Чемпионат.com

«Игра привлекла много зрителей, получился хороший матч, и чувствуется, что в нашем чемпионате уже есть интрига. И одни болельщики получили удовольствие, а другие – не очень. В игре команд есть и ошибки, и положительные моменты. Очень сильно сыграли у ЦСКА Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Игорь Акинфеев, в команде много футболистов провели этот матч на высоком уровне. А у «Динамо» есть свои проблемы, им надо наладить выход из обороны в атаку, потому что игроки в этих моментах делают чересчур много ошибок и их за это наказывают», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА — третий. В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Пари НН» на домашней арене, в то время как подопечные Фабио Челестини сыграют с «Акроном». Лидирует в чемпионате России «Локомотив», набравший 13 очков по результатам пяти проведённых встреч.