Губерниев назвал главное для Карпина

Результаты в московском «Динамо» не должны сказываться на работе Валерия Карпина в сборной России, заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный состав команды на товарищеские матчи с командами Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).

— В расширенном списке сборной России семь футболистов «Локомотива». Сейчас это базовый клуб национальной команды?

— Базовым клубом сборной «Локомотив» можно будет называть после возвращения нашей команды на международные турниры, когда будут по‑настоящему официальные матчи. «Локомотив» точно претендует на такое звание, а самое главное — философия клуба оказывается правильной, что подтверждает старт чемпионата и действия руководства, Юрия Нагорных. Можно только приветствовать этот подход, неслучайно так много футболистов «Локомотива» в сборной России.

Важно теперь, чтобы Валерий Карпин в сборной России не вешал нос от своих результатов в московском «Динамо», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

После пяти туров МИР РПЛ «Динамо» под руководством Карпина занимает 12‑е место турнирной таблицы с пятью набранными очками.

