Дмитрий Губерниев заявил «Газете.Ru», что ему стыдно за комментатора Александра Боярского, который посоветовал девушке-арбитру «заниматься своими делами на кухне», а не судить футбольный матч.

«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу. Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», — сказал Губерниев.

Читать новость полностью

Комментатор матча "Зенита" Александр Боярский посоветовал девушке-судье "заниматься своими делами на кухне" посоветовал девушке-судье после назначенного пенальти в ворота "Родины" в матче ЮФЛ, передает "Первый спорт".

Также комментатор предложил девушкам-судьям рожать детей и заниматься друзьями.

Комментатор негодовал, что всякий раз происходят ошибки, если на матче работает девушка-судья.

"В конце концов, есть женский футбол - вам там самое место", - заявил комментатор.

Читать новость полностью

«У нас в стране мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Когда женщина профессионал в своем деле, странно слышать такую оценку. Раз женщина-арбитр работала на этом матче, значит, у нее есть соответствующая квалификация, точно такая же, как у мужчин-судей. Этот комментатор хочет сказать, что претензий к мужчинам-арбитрам нет, и только женщины ошибаются? Причем здесь вообще гендерная принадлежность? Это сексизм и оскорбление. Попробовал бы он мужчину так оскорбить в эфире. Думаю, побоялся бы», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.

Читать новость полностью

«Сколько людей – столько и мнений. Всем не угодишь, будь ты комментатор или спортсмен, судья на матче. Все равно будут недовольные. Конечно, этот комментатор поступил некрасиво. В наше время давно уже не принято так выражаться. В эфире некорректно говорить такие вещи и настолько огульно критиковать. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин. И наоборот, мужчины сами прекрасно справляются с вроде бы традиционными женскими делами – с хозяйством, воспитанием детей, готовкой еды. Мужчины зачастую лучшие повара», – заявила чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Чен.

Читать новость полностью

Ольга Смородская назвала неадекватными высказывания комментатора о женщинах.

«Это абсолютно неадекватные высказывания. Мне кажется, публичные люди должны быть достаточно образованы и понимать, что мы уже далеко ушли от первобытно-общинного строя. Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины. Меня поражает и потрясает, что люди до сих пор такое говорят. Такие высказывания абсолютно недопустимы. «Родина» молодцы, что отказались от услуг этого человека. Правильно сделали. Такой пещерный комментатор… Вообще ужас!» – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.

Читать новость полностью

Роман Трушечкин отреагировал на скандал вокруг комментатора Александра Боярского.

«Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы молчаливо сходятся в одном: иметь счастливую и сытую семью, множество детей – нечто вроде наказания для женщины. Или, во всяком случае, они согласны в том, что заниматься делами своего очага – дело более низкое и простецкое по сравнению с судейством футбольного матча в ЮФЛ-3. Ведь и тот, и те это как бы подразумевают своими высказываниями. Обратил бы ваше внимание на тех, о ком в разбушевавшемся деле «русского Чичарито» вообще никто не вспомнил. А это те самые юноши из ЮФЛ, в матче которых арбитр действительно принимала спорные решения и сама это уже явно признала. Скажите, а этот обычный в принципе порядок (без всяких оглядок на пол судьи), когда игру начинающих футболистов судит малоопытный такой же реф – он нас точно устраивает? Какие установки в сознании этого юношества в отношении к судейству вообще закладывает такой арбитр? Не лучше ли назначать на такие игры напротив – ветеранов судейства? Бывалых и опытных учителей?» – написал комментатор «Матч ТВ» Трушечкин, у которого трое детей.

Читать новость полностью

Комментатор Боярский извинился за высказывания о женщинах-арбитрах

Комментатор Александр Боярский назвал свои слова о женщинах-арбитрах неприемлемыми и извинился перед арбитром матча Юношеской футбольной лиги - 3 (ЮФЛ-3) между "Родиной" и петербургским "Зенитом" Ариной Станововой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Во время игры между "Родиной" и "Зенитом" Боярский допустил резкие высказывания в адрес женщин, раскритиковав работу арбитра матча. Пресс-служба "Родины" сообщила, что отстранит комментатора от работы.