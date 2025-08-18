Иностранный футболист близок к уходу из ЦСКА

Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта покинет клуб с большой долей вероятности. Слова директора по коммуникациям Кирилла Брейдо приводит «Матч ТВ».

«Эдуард Николаевич Безуглов сказал перед игрой, что у Секу мышечный дискомфорт. Однако к нему есть как серьезный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая», — заявил он.

Известно, что 25-летний футболист близок к переходу в «Генчлербирлиги» из Турции на правах аренды с правом выкупа.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ЦСКА подаст жалобу на судейство в победном матче с «Динамо».