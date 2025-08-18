"Сочи" интересуется защитником "Маккаби" из Тель-Авива

Неманья Стоич может перебраться в Сочи. "Сочи" заинтересован в услугах 27-летнего центрального защитника "Маккаби" Тель-Авив Неманьи Стоича. Об этом сообщает издание Sport5.co.il. По данным источника, стороны ведут активные переговоры.

Действующий контракт футболиста истекает в июне 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость серба в 2,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне Стоич провел за израильскую команду 46 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и одним результативным ассистом.