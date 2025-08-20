Футбольный агент: Карпин – полный ноль

Агент Селюк: Карпин – полный ноль, «Динамо» ничего не выиграет с ним
Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с
Rusfootball.info поделился мнением о главном тренере «Динамо» Валерии Карпине. Селюк резко высказался о наставнике московского клуба.
«Я не понимаю, как можно было Карпина назначить в «Динамо», это просто бред. Карпин, как тренер – полный ноль! Человек не выиграл ни одного трофея, но его позвали в большой клуб. Как такое такое возможно? Лично я считаю, что при Личке игра «Динамо» была лучше, чем сейчас. С Карпиным они ничего не выиграют», - сказал Селюк.
Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» в июне этого года, подписав трехлетний контракт.
По итогам четырех сыгранных туров команда Карпина набрала 5 очков и находится на 13 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.