Карпин объяснил, как формировался расширенный список сборной на игры в сентябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав для подготовки к сентябрьским товарищеским матчам. 4-го числа наша национальная команда встретится с Иорданией, а 7-го - с Катаром.

В список вошли 39 человек. Наибольшее представительство получили московские "Локомотив" и ЦСКА - по семь футболистов. Из "Динамо", которое по совместительству возглавляет Карпин, - четыре человека.

Кроме того, в расширенном составе четыре игрока из-за рубежа. Это голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, а также полузащитники: Антон Миранчук из швейцарского "Сьона", Алексей Миранчук, представляющий "Атланту Юнайтед" из США, и лидер "Монако" Александр Головин.

Отвечая на вопрос, чем тренерский штаб руководствовался в первую очередь, включая игроков в список, "прошлыми заслугами" или текущей формой, Валерий Карпин отметил: "Сейчас сформирован расширенный список, ориентировались и на то, и на другое. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список. Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть еще игры на кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые, они тоже в списке. Когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии игроки находятся. У нас два матча, хотим как минимум рассмотреть всех кандидатов".