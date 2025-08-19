Защитник Рамиро Ди Лусиано прокомментировал свой переход в ЦСКА.

"Я был очень рад, когда узнал об интересе ЦСКА. Это клуб, который часто играл в Лиге чемпионов. Это очень мотивирует, прийти в такую команду. Мне очень нравится, как играет ЦСКА, это очень атакующая команда", - цитирует защитника пресс-служба клуба.

Сегодня, 19 августа, ЦСКА объявил о переходе Рамиро Ди Лусиано. Защитник заключил контракт с клубом по схеме"3+2".

В текущем сезоне Рамиро Ди Лусиано выступал за аргентинский "Банфилд". В 2025 году футболист вышел на поле в 18 встречах и отметился 2 голевыми передачами. Ранее защитник вызывался в сборную Аргентины до 20 лет, рыночная стоимость 21-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.