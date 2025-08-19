Радимов раскритиковал Лунёва за вредную привычку

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о вредной привычке голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. В трансляцию матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) попали кадры, как голкипер, наблюдавший за игрой с трибуны, употребляет жевательный табак.

© Чемпионат.com

«Надо понимать, где ты находишься, это спортивное сооружение», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе рассмотрят эпизод с вратарём команды Андреем Лунёвым и могут применить к нему дисциплинарные меры.

На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив пять очков.