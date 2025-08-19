Полузащитник ЦСКА может покинуть клуб

Полузащитник Матвей Кисляк может покинуть ЦСКА.

По информации источника, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк привлек внимание турецкого "Галатасарая". Руководство клуба готовит предложение по трансферу футболиста.

Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 50 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро. Контракт полузащитника с "армейцами" истекает в конце июня 2028 года.

В марте 2025 года Матвей Кисляк дебютировал в составе сборной России - полузащитник провел за национальную команду 4 матча.