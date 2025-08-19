Дзюба посмеялся над новичком «Акрона»

Нападающий Артем Дзюба встретил с насмешкой новичка «Акрона» полузащитника Константина Марадишвили. Его слова приводит «Чемпионат».

© Газета.Ru

Впервые футболисты встретились в Тольятти. Марадишвили по-доброму отозвался о Дзюбе, который устроил прием в команде экс-игроку «Локомотива», начав с шутки об усилении «Акрона».

«Когда я только зашел в раздевалку, Артем запустил шутку: «Я думал, будет усиление, а приехал Марадишвили, ха-ха», — сказал Константин, отвечая на вопрос о насмешке.

Марадишвили отметил, что Дзюба является большой фигурой в футболе, добился таких высот, о которых каждый мальчишка мечтает

«У нас в команде все рады, что мастер с таким огромным опытом находится вместе с нами. На него всегда можно положиться», — добавил Марадишвили.

В летнее трансферное окно 25-летний опорный хавбек перешел в «Акрон» из «Локомотива».