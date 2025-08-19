Модрич высказался о первом матче за «Милан» на «Сан‑Сиро»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич поблагодарил болельщиков после того, как впервые сыграл за итальянскую команду на домашнем стадионе.

В воскресенье «Милан» на «Сан‑Сиро» обыграл «Бари» в матче первого раунда Кубка Италии со счетом 2:0, Модрич провел на поле 25 минут.

— Мой новый дом! Огромное спасибо всем болельщикам за чудесное гостеприимство и любовь, которые вы продемонстрировали на «Сан‑Сиро». Увидимся в субботу, — написал хорват в социальных сетях.

Модрич перешел в «Милан» летом на правах свободного агента после того, как покинул мадридский «Реал». Договор с 39‑летним хавбеком заключен до 30 июня 2026 года с возможностью продления на сезон.

