Марадишвили рассказал о срыве перехода в «Крылья Советов»

Полузащитник «Акрона» и бывший игрок московского «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, почему его переход в «Крылья Советов» так и не состоялся.

«Я не особо понял, что произошло. Видимо, больше заинтересовались другим игроком. Конечно, я расстроился, потому что и к сборам готовился, и на сборах целый месяц провёл. Уже думал, что должен попасть в команду и подписать контракт. А за три дня до чемпионата узнал, что всё отменяется. Мне набрал отец и сказал, что главный тренер рассматривает другого футболиста», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный полузащитник летом 2025 года покинул «Локомотив», с которым был связан контрактом с 2021 года. В августе он на правах свободного агента подписал соглашение с тольяттинским «Акроном». С января 2024-го по июнь 2025-го игрок выступал в аренде за «Пари НН».