Игрок «Амкала» стал самым молодым футболистом в истории Кубка России

Полузащитник Василий Гончаров вышедший на поле в стартовом составе медийного клуба «Амкал» в матче с «Калугой» стал самым молодым футболистом в истории Фонбет Кубка России.

© РФС

Гончаров родился 31 декабря 2014 года, на момент матча с «Калугой» во втором раунде Пути регионов Кубка России ему исполнилось 14 лет 8 месяцев и 19 дней. Ранее рекорд принадлежал Роману Сафонову, который в 2024 году сыграл за «Кубань» в возрасте 14 лет 8 месяцев и 27 дней.

Встреча второго раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» проходит в эти минуты в Калуге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.