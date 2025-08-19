Переговоры «Реала» и Винисиуса зашли в тупик

Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте находятся на паузе.

© Sports.ru

Действующее соглашение бразильского вингера и мадридской команды рассчитано до июня 2027 года.

По информации ESPN, переговоры о продлении договора зашли в тупик несколько недель назад. Представители футболиста считают, что принимать предложение клуба нецелесообразно.

Окружение игрока надеялось увеличить зарплату Винисиуса до фиксированных 20 миллионов евро в год с возможностью повышения этой суммы до 30 миллионов евро.

Однако окончательное предложение «Реала» составило 20 миллионов евро без учета дополнительных 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Агенты Винисиуса решили подождать и посмотреть, как сложится нынешний сезон, а также понять планы главного тренера Хаби Алонсо в отношении бразильца, прежде чем принимать решение.