Канчельскис назвал реальную трансферную стоимость Батракова и Кисляка

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал игру Алексея Батракова и Матвея Кисляка в Российской Премьер-Лиге.

"Сейчас все футболисты стоят каких-то космических денег. За молодежь, не игравшую почти в футбол на взрослом уровне, дают по 30–40 млн евро. Но таков рынок. За наших футболистов дают значительно меньше, чем за европейцев из-за изоляции РПЛ и отсутствия еврокубков. Играй мы в еврокубках, Батраков и Кисляк стоили бы по 50 млн евро”, - сказал Канчельскис в интервью "РБ Спорт".

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков в этом сезоне Российской Премьер-Лиги забил шесть голов и возглавляет гонку бомбардиров. После пяти туров чемпионата России "железнодорожники" находятся на первом месте, набрав 13 очков. Последнюю встречу команда Михаила Галактионова сыграла вничью против "Балтики" (1:1).

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк за пять матчей в этом сезоне забил один гол и отдал три голевые передачи, "армейский" клуб занимает третье место с 11 очками. В воскресенье команда Челестини обыграла московское "Динамо" (3:1).