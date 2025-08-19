Глава «Динамо» высказался о кредите доверия Карпину

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру бело-голубых Валерию Карпину.

‎56-летний специалист совмещает посты главного тренера в московском клубе и сборной России.

‎«Будем оценивать результат команды в конце сезона. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди еще много игр. Мы никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

‎Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Ранее он руководил «Ростовом», который специалист покинул зимой этого года из-за усталости совмещения постов в клубе и национальной команде. Контракт тренера со столичными действует до конца июня 2028 года.

‎После 5 туров РПЛ-2025/26 динамовцы занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

‎23 августа «Динамо» проведет матч с «Пари НН». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.

‎Гафин руководит «Динамо» с 2019 года.