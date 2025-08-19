Полузащитник Кисляк оценил глубину состава ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал состав "армейской" команды.

© ПФК ЦСКА

"Я бы не делал поспешных выводов. Вы говорите про разобранный состав, но я не вижу в нашем составе ничего такого критического. Все готовы усилить, выйти и биться за эмблему. Да, у нас есть на скамейке даже ребята моложе меня, но я повторюсь - он все готовы выйти и усилить команду. С "Динамо" все вышедшие на замену усилили команду и дали воздуха", - сказал Кисляк в интервью "Чемпионату".

В воскресенье, 17 августа ЦСКА в гостях обыграл московское "Динамо". Голы в составе армейцев забили Матеус Алвес, Милан Гайич и Матвей Кисляк. Бело-голубые отыграли один мяч в втором тайме. Единственный гол забил полузащитник команды Денис Макаров.

Полузащитник "армейцев" Матвей Кисляк за пять матчей в этом сезоне забил один гол и отдал три голевые передачи.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков. После двух туров Кубка России "армейцы" занимают второе место в группе D с 4 очками.

В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет дома против "Акрона". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.