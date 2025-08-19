«Балтика» объявила о переходе воспитанника «Краснодара»

Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе полузащитника Ираклия Манелова из «Торпедо». Манелов — воспитанник системы «Краснодара». С «Балтикой» хавбек заключил контракт до конца 10 июня 2028 года.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Торпедо» достигнута договоренность о трансфере полузащитника Ираклия Манелова. Стороны подписали трудовое соглашение, рассчитанное до 10 июня 2028 года. Ираклий является воспитанником академии «Краснодара». В августе 2019 года он дебютировал в первенстве ПФЛ за «Краснодар-3», а спустя два года провёл первый матч в Первом дивизионе за «Краснодар-2». В сентябре 2021 года Манелов дебютировал в Премьер-Лиге в составе основной команды «Краснодара».В январе 2023 года полузащитник продолжил карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды, а летом того же года перешёл в московское «Торпедо», где провел 70 матчей, отдал четыре результативные передачи и забил шесть мячей. Мы рады приветствовать Ираклия в семье «Балтики» и желаем ему успехов в новом этапе карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги. Калининградцы набрали девять очков. В матче 5-го тура РПЛ «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).