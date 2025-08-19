Игрок «Урала»: было понятно, что нас в РПЛ не возьмут

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин признался, что был на сто процентов уверен: екатеринбургский клуб не возьмут в Мир Российскую Премьер-Лигу после исключения оттуда московского «Торпедо» за скандал с подкупом арбитров в ФНЛ.

© Чемпионат.com