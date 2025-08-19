Агент назвал цели футболиста ЦСКА Глебова

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, заявил «Матч ТВ», что перед ним и его клиентом стоит цель в будущем перейти в хороший европейский клуб.

В понедельник 19‑летний Глебов вошел в расширенный список сборной России на сентябрьские матчи с Иорданией и Катаром. Хавбек в нынешнем сезоне провел за ЦСКА восемь матчей и забил три мяча.

— Наша с Кириллом цель, чтобы он в будущем перешел в хорошую европейскую лигу, в хороший клуб. Но пока рано говорить о каком‑то сроке, когда это обязательно нужно сделать, и когда это может произойти. Надо здесь закрепиться в статусе одного из лидеров ЦСКА. Провести хороший сезон, а дальше будем думать, — сказал Хархаров «Матч ТВ».

