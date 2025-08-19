Ташуев обозначил ошибку Станковича

Бывший главный тренер "Факела" и "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о работе Деяна Станковича в "Спартаке".

- "Спартак" не знает, что он хочет делать на поле. Когда он вёл в матче с "Зенитом" в счёте и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. Это настоящая тренерская ошибка. Видно, что Станкович не объяснил своим футболистам, как действовать в такой ситуации. Поэтому игроки "Спартака" не стали дожимать "Зенит", хотя владели преимуществом, - сказал Ташуев в интервью Metaraitings.

В субботу, 16 августа "Спартак" сыграл вничью дома с "Зенитом" (2:2).. В составе красно-белых голы забили Маркиньос и Жедсон Фернандеш, а у сине-бело-голубых отличились Матео Кассьерра и Александр Соболев. На 51-й минуте в петербургской команде удалился защитник Дуглас Сантос.

После пяти туров "Спартак" занимает 13 место в турнирной таблице чемпиона России, набрав пять очков. На данном отрезке красно-белые пропустили 10 мячей и находятся на втором месте по этому показателю. Больше только у "Сочи" - 15.

Следующий матч команда Станковича проведёт против "Рубина" в гостях. Игра пройдёт в воскресенье, 23 августа.