Экс-игрок «Спартака» может продолжить карьеру в клубе из РПЛ

Бывший защитник "Спартака" может присоединиться к клубу из РПЛ.

По информации источника, экс-защитник московского "Спартака" Павел Маслов может перейти в махачкалинское "Динамо". Стороны обсуждают условия личного контракта и близки к соглашению.

Павел Маслов покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за "Сочи" - футболист вышел на поле в 22 встречах и отметился 2 забитыми мячами.

Текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 450 тысяч евро. Ранее Маслов вызывался в юношеские сборные России.