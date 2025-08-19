Полузащитник "Зенита" перешел в "Оренбург"

Футболист петербургского "Зенита" присоединился к "Оренбургу".

Пресс-служба "Оренбурга" опубликовала видеоролик, в котором представила в качестве новичка команды полузащитника Ду Кейроса. Бразилец будет выступать за оренбуржцев на правах аренды.

Ду Кейрос зимой текущего года на правах аренды присоединился к бразильскому клубу "Спорт Ресифи". За петербургский "Зенит" футболист провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за "Коринтианс" и "Гремио". Рыночная стоимость 25-летнего футболиста, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.

После 5 сыгранных туров оренбуржцы занимают 11 место в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками.