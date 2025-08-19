Арбитр разобрал судейство Левникова в дерби «Динамо» — ЦСКА

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (1:3). Главный арбитром этой встречи выступил Кирилл Левников.

© Чемпионат.com