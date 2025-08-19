Агент Игнатьева высказался о возможном переходе игрока в российский клуб

Футбольный агент Анисс Беншабане, представляющий интересы форварда "Кабилии" Ивана Игнатьева, высказался о возможном переходе нападающего в "Оренбург".

"Оренбург" со мной не контактировал, но действительно связывался с российским агентом Игнатьева насчёт возможного перехода. Мы открыты к возвращению в Россию, Иван правда этого хочет", - цитирует Беншабане "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что "Оренбург" заинтересован в трансфере российского нападающего Ивана Игнатьева. Алжирский клуб "Кабилия", за который на данный момент выступает россиянин, готов отпустить футболиста за 150 тысяч евро.

Иван Игнатьев перешел в "Кабилию" зимой текущего года и заключил контракт на полтора года. Россиянин провел за алжирцев во всех турнирах 15 матчей и отметился 5 забитыми мячами. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего форварда составляет 900 тысяч евро.