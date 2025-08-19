Стало известно, почему жена Забарного удалила негативные посты о россиянах

Ангелина Забарного, жена украинского футболиста «ПСЖ» Ильи Забарного, удалила негативные посты о россиянах после просьбы французского клуба, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

© Газета.Ru

«По просьбе клуба агенты Ильи обратились к Ангелине с просьбой удалить посты. Это было сделано, чтобы минимизировать политические и имиджевые риски для команды, где уже играет российский вратарь Сафонов», — сказал источник.

Ангелина опубликовала два кадра с отдыха, на одном из которых убрала с помощью специальных программ российских туристов на фоне.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», — написала она.

Этот пост начали активно критиковать, на что она назвала критиков «мусором».