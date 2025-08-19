Знаменитый африканский футболист умер в 40 лет

Бывший футболист сборной Зимбабве умер в возрасте 40 лет
Бывший нападающий сборной Зимбабве по футболу Тендай Ндоро скончался на 41‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Зимбабве (ZIFA).
Точная причина его смерти не называется, по данным СМИ, тело Ндоро было обнаружено в его доме в Йоханнесбурге. Также отмечается, что у Ндоро был диабет, а недавно он был госпитализирован из‑за опухоли в области подмышки.
— Мы глубоко опечалены известием о безвременной кончине бывшего нападающего национальной команды Тендая Ндоро. Ндоро был талантливым форвардом, который с гордостью представлял нашу страну, выступая за сборную. Его талант, преданность делу и страсть к игре вдохновляли многих, его вклад в зимбабвийский футбол навсегда останется в памяти. От имени исполкома ZIFA, футбольной семьи и всей страны мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Ндоро в это тяжелое время, — говорится в сообщении.
Ндоро выступал за зимбабвийский клуб «Чикен Инн», в ЮАР играл за команды «Мпумаланга Блэк Эйсиз», «Орландо Пайретс», «Аякс Кейптаун» и «Хайлендс Парк», завершил карьеру в 2020 году. В составе национальной команды он выступал в том числе на Кубке африканских наций в 2017 году.