Знаменитый африканский футболист умер в 40 лет

Бывший нападающий сборной Зимбабве по футболу Тендай Ндоро скончался на 41‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Зимбабве (ZIFA).

© Соцсети

Точная причина его смерти не называется, по данным СМИ, тело Ндоро было обнаружено в его доме в Йоханнесбурге. Также отмечается, что у Ндоро был диабет, а недавно он был госпитализирован из‑за опухоли в области подмышки.

— Мы глубоко опечалены известием о безвременной кончине бывшего нападающего национальной команды Тендая Ндоро. Ндоро был талантливым форвардом, который с гордостью представлял нашу страну, выступая за сборную. Его талант, преданность делу и страсть к игре вдохновляли многих, его вклад в зимбабвийский футбол навсегда останется в памяти. От имени исполкома ZIFA, футбольной семьи и всей страны мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Ндоро в это тяжелое время, — говорится в сообщении.

Ндоро выступал за зимбабвийский клуб «Чикен Инн», в ЮАР играл за команды «Мпумаланга Блэк Эйсиз», «Орландо Пайретс», «Аякс Кейптаун» и «Хайлендс Парк», завершил карьеру в 2020 году. В составе национальной команды он выступал в том числе на Кубке африканских наций в 2017 году.